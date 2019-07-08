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ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені
|Суспільство | 05-07-2019, 07:38
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|Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню
Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 6 - отримали поранення.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня.
"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Опитного, Лебединського, Березового Водяного, Красногорівки, біля Широкиного, околиці Пісків, Мар'їнки, у районі Авдіївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 14 разів:
поблизу Новгородського, Кримського, Луганського, Новолуганського, Хутора Вільний, Золтого-4, околиці Новотошківського, Південного, у районі Попасної.
За даними розвідки, 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.
"Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників: поблизу Водяного, Новотроїцького, у районі Миколаївки та околиці Богданівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні два рази: біля Кримського та Новотошківського", - йдеться у звіті.
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