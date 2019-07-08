ЧЕРЕЗ СПРОБУ ПРИХОВАТИ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ УКРАЇНЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО Суспільство | 05-07-2019, 07:16 0 136 Прикордонники спільно з митниками виявили 460 пачок сигарет без акцизних марок.



Спробу незаконного переміщення тютюнової контрабанди попередили сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. В пункті пропуску «Солотвино», що кордоні з Румунією потай провезти контрабандні сигарети намагався 41-річний громадянин України. Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Шкода», задній бампер якого було обладнано спеціальним сховком. Під час здійснення поглибленого огляду транспортного засобу, у цьому сховку прикордонники спільно з митниками виявили 460 пачок сигарет без акцизних марок.

Сигарети та автомобіль у чоловіка вилучили.