Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан" Суспільство | 05-07-2019, 07:08 0 145 Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".



Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".



Про це з посиланням на прес-службу підприємства повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Гладковський після майже 5 років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, та буде курирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств, і відповідати за стратегію автомобільних заводів в Луцьку та Черкасах", - розповів агентству прес-секретар корпорації Сергій Красуля.