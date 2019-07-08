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Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"
|Суспільство | 05-07-2019, 07:08
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|Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".
Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".
Про це з посиланням на прес-службу підприємства повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Гладковський після майже 5 років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, та буде курирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств, і відповідати за стратегію автомобільних заводів в Луцьку та Черкасах", - розповів агентству прес-секретар корпорації Сергій Красуля.
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