Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської Суспільство | 05-07-2019, 07:06 0 131 СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою



Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій. Але є певні застереження, зокрема, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин-години можна зайняти і знову продовжити обстріли.



Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.



"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - підкреслив Бондар.



За його словами, штаб має інформацію, що бойовики відійшли з позицій.



"Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли", - сказав генерал-майор.



"У той же час, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації", - запевнив він.