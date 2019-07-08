Разумков: Рішення суду про пережеребкування партій може зірвати вибори Суспільство | 05-07-2019, 07:01 0 143 Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.



Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що рішення суду про пережеребкуваня парій для визначення їхніх номерів у бюлетені може зірвати парламентські вибори, заплановані на 21 липня.



Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".



"Насправді ситуація досить небезпечна. Тому що, наскільки мені відомо, частину бюлетенів вже надруковано. 5 млн 200 тисяч. Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів", - зазначив Разумков.



За його словами, для того, щоб передрукувати виборчі бюлетені, потрібно мати додаткові кошти, яких в бюджеті не передбачено, та час.



Голова партії "Слуга народу" вважає, що "це одна з технологій, яка може бути використана" для зриву виборів у Верховну Раду України.



"Я сподіваюся, що ще не пройдено всі інстанції і суд прийме зважене, збалансоване і законне рішення", - сказав він.



Нагадаємо:



Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій.