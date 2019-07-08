ЄІБ готовий виділити Україні 110 мільйонів євро на нові "електрички" Суспільство | 05-07-2019, 06:54 0 110 У Запорізькій і Дніпропетровській областях можуть з'явитися нові електрички. Гроші на оновлення залізничного транспорту готовий надати Європейський інвестиційний банк.



У Запорізькій і Дніпропетровській областях можуть з'явитися нові електрички. Гроші на оновлення залізничного транспорту готовий надати Європейський інвестиційний банк.



Про це повідомляє "Укрінформ".



"Ми готові інвестувати кошти банку в поліпшення приміського сполучення. Але для того, щоб інвестиції мали стабільний характер, мають бути технічні зміни", - говорить провідний економіст Європейського інвестиційного банку Пірс Вікер.



На приміських пасажирських перевезеннях Запорізької області щороку обслуговується близько 7,5 мільйона пасажирів. При цьому, середній вік електричок - близько 30 років.



Буквально через кілька років залізничний транспорт морально застаріє настільки, що не відповідатиме вимогам перевезень пасажирів. Крім того, європейці відзначають, що в Україні занадто багато зупинок і електрички їдуть зі швидкістю, яка вдвічі менша, ніж в Європі. Не відповідають вимогам і перони.



"Проект, який ми сьогодні розглянемо, пропонує не тільки оновлення рухомого складу, а й також системні зміни в організації пасажирських перевезень. Пілотними регіонами для проекту обрано Запорізьку і Дніпропетровську область", - сказала заступник директора Департаменту інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Юлія Гуреєва.



У разі, якщо домовленості буде досягнуто, то на початковому етапі буде закуплено 8 нових електромашин. Європейці готові інвестувати 110 млн євро.