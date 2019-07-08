Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордону Суспільство | 05-07-2019, 06:49 0 116 РФ нарощує угруповання військ, які розміщуються уздовж українсько-російського кордону.



РФ нарощує угруповання військ, які розміщуються уздовж українсько-російського кордону.



Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.



"Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", - підкреслив Бондар.



За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.



"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього.



Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для РФ, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яка вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони", - пояснив генерал-майор.]

