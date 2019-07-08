У Львові відбудеться міжнародний турнір з міні-водного поло

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 08/07/2019 У Львові розпочався міжнародний турнір з тенісу...>> У Львові відбудеться літня школа для студентів-медиків...>> Синоптики застерігають про пориви вітру та грозу на завтра...>> Ремонт вул. Пластової планують завершити за 4 місяці...>> В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...>> З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...>> Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...>> З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...>> Мільйонним пасажиром аеропорту «Львів» цьогоріч став 3-річний Максим...>> У Львові відкрили новий міський осередок денного перебування для осіб з інвалідністю, віком від 18 до 45 років...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

У Львові відбудеться міжнародний турнір з міні-водного поло

Суспільство | 04-07-2019, 18:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 181 181    

У Львові відбудеться міжнародний турнір з міні-водного полоЗ 5 по 7 липня у Львові у стрибковому басейні СКА (вул. Клепарівська, 39 а) відбудеться міжнародний турнір з міні-водного поло. Участь у престижному турнірі, організатором якого виступить федерація міні-водного поло Львівщини, візьмуть 10 команд з різних куточків України, Білорусі, Литви, Словаччини та Англії.

«Нам дуже приємно, що на нашу пропозицію відгукнулися наші зарубіжні друзі. Такої кількості гостей, а особливо з-за кордону, ми не мали ще ніколи, а відтак цей турнір, сподіваюся, матиме своєрідний аншлаг. Наші змагання уже стали традиційними і відбудуться уже втретє. Два роки тому вони відбувалися на винниківському озері, минулого року на озері у Тернополі, а цього року нам випала можливість їх провести у стрибковому басейні СКА у Львові.

Мабуть, усі вболівальники ватерполо та шанувальники нашого виду спорту ще не відновилися від баталій Кубка України та святкування 70-річчя львівського «Динамо», але я впевнений, що водного поло забагато не буває. Такий міжнародний турнір — це не тільки розвиток спорту та міні-водного поло, а й промоція нашого міста", — сказав Віталій Свіщов, голова федерації міні-водного поло Львівщини.

З 10 команд-учасниць за головний кубок міжнародного турніру позмагаються також і дві львівські команди — «Акватіко» та «Акватіко-2». Склад обох команд є доволі потужним, оскільки участь у змаганнях погодилися взяти як і діючі спортсмени, так і молоді гравці і ветерани. За першу команду «Акватіко» виступатимуть Василь Пижевський, Євген Скиба, Олег Добуш, Олексій Шведов, Ростислав Нумчик, Андрій Завійський, Олександр Дядюра, Юрій Маметьєв, Олександр Абрамов, Ольга Шведова та Михайло Токарєв. За другу команду «Акватіко» виступатимуть Нестор Бабський, Максим Гук, Анатолій Валєєв, Олександр Шеховцов, Маркіян Польовий, Олександр Лащ, Максим Полегойко, Роман Трошилов, Віталій Клименко та Юрій Боднар.

Склади інших команд, зокрема з Ужгрода, Києва, Харкова та іноземних гостей організатори наразі тримають в таємниці, однак не приховують того, що там виступатимуть як і діючі ватерполісти, так і восвідчені ветерани.

10 команд волею сліпого жеребкування буде розподілено у три групи. З двох груп, у яких виступатимуть по 3 команди, до півфіналу турніру потраплять лише переможці, з іншої групи, де виступатимуть чотири команди, дві кращі вийдуть до півфіналів. Команди, які не зможуть пробитися до півфіналу, також між собою змагатимуться після завершення групового турніру за 5−10 місце.

Перший матч престижного міжнародного турніру відбудеться завтра, 5 липня, о 18:15. Жеребкування турніру відбудеться у готелі СКА (Клепарівська, 39а) 5 липня о 15:00.

За правилами міні-водного поло кожен матч складатиметься максимум з трьох сетів до двох перемог однієї з команд. Кожен сет матчу триватиме до трьох забитих голів однією командою.

Розклад турніру

Четвер, 4 липня — приїзд команд

П’ятниця, 5 липня — жеребкування групового турніру (15:00, готель СКА (Клепарівська, 39а)

18:15 — початок матчів

Субота, 6 липня — 17:15 — початок матчів

Неділя, 7 липня — 10:00 — початок матчів
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
08-07-2019, 18:50  >>> 
З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
08-07-2019, 18:48  >>> 
Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
08-07-2019, 18:46  >>> 
З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...
08-07-2019, 17:12  >>> 
Платникам податків про подання звітності з ЄСВ та його сплати у липні 2019-го...
08-07-2019, 17:04  >>> 
До Львова завітав Ніко Амірґулашвілі, котрий пішки йде з Вільнюса до Тбілісі задля будівництва дружніх стосунків між країнами...
08-07-2019, 17:00  >>> 
П’ЯТЕРО ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ НЕЗАКОННО ПРОБИРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН...
08-07-2019, 13:37  >>> 
   АктуальноАктуально
Гривня зміцнилася вище психологічної позначки...
05-07-2019, 09:39  >>> 
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
Данилюк підтвердив претензії на посаду прем'єр-міністра...
08-07-2019, 07:13  >>> 
ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори...
03-07-2019, 07:02  >>> 
ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо...
03-07-2019, 06:58  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
08-07-2019, 18:50  >>> 
З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
08-07-2019, 18:48  >>> 
Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
08-07-2019, 18:46  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 
Музей народної архітектури і побуту реставрує 8 експонатів...
04-07-2019, 16:19  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:54 У Львові розпочався міжнародний турнір з тенісу
18:53 У Львові відбудеться літня школа для студентів-медиків
18:53 Синоптики застерігають про пориви вітру та грозу на завтра
18:52 Ремонт вул. Пластової планують завершити за 4 місяці
18:50 В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн
18:48 З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень
18:46 Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам
17:12 З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління
17:10 Мільйонним пасажиром аеропорту «Львів» цьогоріч став 3-річний Максим
17:07 У Львові відкрили новий міський осередок денного перебування для осіб з інвалідністю, віком від 18 до 45 років

   Анонси
Цього тижня львів’ян запрошують на NewCarsFest 2019...
08-07-2019, 16:56  >>> 
Кіноманів запрошують послухати музику з фільмів у Львівській філармонії...
08-07-2019, 16:55  >>> 
4-7 липня - Relax Camp чекає на Вас!...
03-07-2019, 16:09  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования