Опалювальний сезон 2019−2020р: об’єкти теплопостачання на 40% готові до зими Суспільство | 04-07-2019, 18:32 0 194 Теплопостачальні підприємства Львова готуються до опалювального сезону 2019−2020 рр. Активні роботи із заміни теплових мереж, ремонту основного і допоміжного обладнання в котельнях і ЦТП проводять ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго». За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури, станом на сьогодні об’єкти теплопостачання на 40% готові до роботи в зимовий період.



Зокрема, до початку опалювального сезону 2019−2020 рр. ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» мають підготувати:



— 154 котельні (зокрема, ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна»);



— 169 центральних теплових пунктів (ЦТП);



— 84 індивідуальні теплові пункти (ІТП);



— 567,2 км теплових мереж.



На сьогодні загальна готовність об’єктів теплозабезпечення до нового опалювального сезону становить 40%. Уже підготовлено:



53 котельні — 34%;

84 ЦТП — 50%;

проведено гідравлічні випробування теплових мереж 402,4 км — 71%;

замінено 2 км теплових мереж (загалом — 4 км трубопроводів).

Як повідомляють у ЛМКП «Львівтеплоенерго», сьогодні тривають активні роботи із заміни теплової мережі на вул. Сахарова, 56. Тут буде замінено 90 м труби, діаметром 426 мм.

«Ця теплова мережа була в дуже поганому стані. Її введено в експлуатацію у 1980 році. Мали на ній часті пориви: за останні 2 роки — 8. Тому заміна цього відрізку була передбачена в планах на цей рік. Труби міняємо на попередньо ізольовані, що дозволить зменшити тепловтрати. Вартість робіт становить 1 млн 238 тис грн.



Від цієї мережі подається опалення до 44 житлових будинків, а гаряча вода — до 12 будинків. Тому, у зв’язку із заміною цієї теплової мережі, зараз призупинено подачу води до будинків на вул. Єфремова, 68, 79, вул. Карпинця, 27, вул. Кастелівка, 2, 40, вул. Моршинська, 11, вул. Лукаша, 1,2,4,5, вул. Відкрита, 1, вул. Бой-Желенського, 14. Роботи плануємо завершити до 12 липня, і, відповідно, відновити подачу гарячої води до перерахованих вище будинків", — повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський.



За його словами, цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує замінити більше 10 км теплових мереж, з них 6,1 км буде замінено за кошт інвестпрограми підприємства. Загальна вартість робіт становитиме більше 45 млн. грн.



Серед важливих цьогорічних ремонтних робіт, які проводитиме ЛМКП «Львівтеплоенерго», також є встановлення 165 ІТП у будинках Сихівського району.



ЛМКП «Львівтеплоенерго» провело тендерні процедури, визначило підрядну організацію (AXIS INDUSTRIES (Литва) та підписало договір на проектування і монтаж ІТП. Підрядна організація виготовила ПКД та отримала експертні висновки за всіма проектами. На сьогодні отримано дозвіл від ДАБІ на початок робіт зі встановлення ІТП від двох ЦТП № 8 і № 17 (48 шт.).



Також розпочали масштабні ремонтні роботи на ТЕЦ-1. Робимо глобально два великі котли — ПК-9 і ВК-3.



Нагадаємо, в експлуатації ЛМКП «Львівтеплоенерго» перебувають ТЕЦ-1, ТЦ «Північна» і ТЦ «Південна», 140 котелень, 136 ЦТП, 96 ІТП і 433,64 км теплових мереж. Підприємство подає опалення до більш ніж 1600 будинків і гарячу воду — до 1104 будинків.



Важливі ремонтні роботи тривають на об’єктах ЛКП «Залізничнетеплоенерго». За інформацією Віталія Камінського, в.о. директора підприємства, уже виконано роботи, вартістю більше 2 млн грн.«Під час проведення гідравлічних випробувань теплових мереж було виявлено 28 поривів на трубопроводах. З них 14 уже ліквідовано. Отож, упродовж літа будемо ліквідовувати решту виявлених поривів, шляхом заміни окремих ділянок мереж.



Також одним із важливих об’єктів, який ремонтуватимемо цього року, буде реконструкція котельні на вул. С. Петлюри, 4а. Уже проведено тендер щодо реконструкції 1-ї черги котельні, визначено підрядника, який вже демонтував обмурівку та частину металевого каркаса котлів ДКВР- 10/13. Також буде проведено низку інших робіт, зокрема, заходи щодо зменшення енергоспоживання", — повідомив Віталій Камінський.



Всього по ЛКП «Залізничнетеплоенерго» вже виконано капітальних ремонтів на суму 2 млн 179 тис грн. Згідно з інвестпрограмою ЛКП «Залізничнетеплоенерго», на 2019 рік на ремонтні роботи (реконструкцію котельні на вул. С. Петлюри, 4а (І черга) і заміну теплових мереж) передбачено 9 млн. грн.



Нагадаємо, в експлуатації ЛКП «Залізничнетеплоенерго» перебувають 19 котелень, 33 ЦТП і 133,65 км теплових мереж. Також підприємство подає опалення до 524 будинків і гарячу воду — до 370 будинків.«ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» є стратегічно важливими підприємствами міста. Якісна і надійна підготовка об’єктів теплопостачання до опалювального сезону є важливими завданням. Тому місто також долучається фінансово у допомозі тепловикам з підготовкою до зими.



Також розпорядженням міського голови Львова створена комісія з підготовки міста до опалювального сезону. У цю комісію входять представники різних структурних підрозділів ЛМР, зокрема тепловики, департамент ЖКГ, представники районних адміністрацій і гуманітарного блоку. Комісія засідає кожні два тижні і розглядає проблемні питання, які виникають.



До опалювального сезону, крім об’єктів теплопостачання повинні бути підготовлені і житлові будинки. У кожному будинку, не залежно від форми управління, повинна бути проведена, при потребі, промивка будинкової теплової мережі, ремонт устаткування, зокрема запірної арматури, повірка та ремонт лічильників теплової енергії і гарячого водопостачання. Після проведення усіх цих заходів підписується акт готовності будинку до зими. Його підписує теплопостачальна організація і балансоутримувач будинку, із залученням Держенергонагляду. Тобто це не формальне підписання, за цим має стояти комплекс робіт проведених в будинку", — відзначив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.