Через кабальні договори з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» під загрозою якісна підготовка до опалювального сезону Суспільство | 04-07-2019, 18:30 0 177 Теплопостачальні підприємства Львова готуються до опалювального сезону 2019−2020 рр. Однак, у зв’язку з кабальними договорами укладеними ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» із ПАТ «НАК «Нафтогаз України», якісна підготовка до опалювального сезону потрапляє під загрозу. Умовами договорів передбачено величезні штрафні санкції для тепловиків, якщо вони «не вгадають», яку кількість природного газу буде спожито впродовж місяця для виробництва теплової енергії (подача гарячої води і опалення) для різних категорій споживачів підприємства.



ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» уклало договори із ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу для виробництва теплової енергії для кожної з категорій споживачів — населення, бюджетні установи та організації (в т.ч. освіта і охорона здоров`я), підприємства, організації та інші суб’єкти господарювання, релігійні організації.



Відповідно до умов договорів, допускається відхилення обсягу використання природного газу від замовленого обсягу протягом відповідного розрахункового періоду в розмірі ±5%.



Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг використаного тепловиками природного газу більше ніж на ±5% відрізняється від замовленого обсягу газу на відповідний період в розрізі категорій споживачів, то тепловики зобов’язані відшкодувати НАК «Нафтогазу» збитки. А саме: якщо фактичний об’єм використання газу менший від замовленого обсягу природного газу, споживач зобов’язаний сплатити на користь Нафтогазу суму збитків у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недовикористаного обсягу за звітний місяць. А якщо фактичний об’єм газу, що спожило теплопостачальне підприємство, перевищує замовлений обсяг, споживач зобов’язаний сплатити на користь Нафтогазу санкції у розмірі 50% вартості перевищення об’єму газу.



«Підготовка до опалювального сезону зараз ускладнюється чинниками, які не залежать ні від тепловиків ні від міста. Мова йде про те, що «НАК «Нафтогаз України» запровадив кабальні умови щодо постачання природного газу тепловикам.



Теплопостачальне підприємство має спрогнозувати витрату газу по кожній категорії споживачів. Якщо тепловики не вгадують цю величину, то на них накладаються штрафні санкції. І ці штрафні санкції накладаються незалежно від того, чи підприємство спожило менше, чи більше газу ніж задекларувало. Тобто, якщо воно спожило менше газу, то має сплатити штраф, і якщо спожило більше, то також має сплатити штраф.



Тому місто буде реагувати на цю ситуацію. Зараз ми готуємо відповідні звернення у вищі інстанції державної влади. Також думаю, що буде відповідна позиція міста оголошена на найближчій сесії Львівської міської ради. Сподіваємося, що владні структури відреагують, і ця ситуація вирішиться", — наголосив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.



Як наголошують тепловики, теплопостачальне підприємство може передбачити загальний обсяг споживання природного газу за розрахунковий період (місяць), але передбачити обсяги споживання в розрізі категорій, щоб виконати умови ±5%, — неможливо, оскільки відсутні прилади обліку газу на кожну окрему категорію споживачів (не можливо встановити технологічно).



«Якщо б нам нараховували штрафи загалом за спожитий об’єм газу, то ми вкладаємося у прогнозовані нами об’єми. Однак, коли цей газ розкладають по споживачам, то ми не можемо точно спрогнозувати скільки газу буде використано по кожній категорії. Буває, що для бюджетних категорій використано більше, а населення менше, або навпаки. Однак через це виставляють штрафи.



Вважаю, що це несправедливий підхід. І кошти, які б ми могли скерувати на ремонт і модернізацію обладнання, ми змушені віддавати на штрафи. Така ситуація «ставить на коліна» всі теплопостачальні підприємства України. І якщо вона буде продовжуватися, то призведе до дуже скрутного фінансового стану нашого підприємства", — відзначив Валентин Вольський, директор ЛМКП «Львівтеплоенерго».



У 2019 році сума збитків вже склала: ЛМКП «Львівтеплоенерго» — 4,1 млн. грн.; ЛКП «Залізничнетеплоенерго» — 311,5 тис. грн.



Як додав Олександр Одинець, також проблемою в роботі тепловиків є нормативні акти НК РЕКП, згідно з яких 90% коштів, які надходять тепловикам на банківські рахунки, перераховуються «НАК «Нафтогаз України» як оплата за спожитий газ. Отож підприємства затиснуті договірними і нормативними вимогами, і це обмежує його фінансовий ресурс.