Зустріч ветеранів податкової служби Закарпаття – нагода згадати минуле Суспільство | 04-07-2019, 18:26 0 180 В Ужгороді відбулась зустріч ветеранів податкової служби України в Закарпатській області



В Ужгороді відбулась зустріч ветеранів податкової служби України в Закарпатській області, які не одне десятиліття пропрацювали в податкових органах області та своєю сумлінною працею заклали фундамент ефективної роботи служби.

Формат зустрічей прижився і відбувається щорічно, адже це нагода знову побачитись, згадати колишні часи становлення служби та колег, а також подискутувати над сучасністю та прогнозованим майбутнім податкових органів, як в Україні загалом, так і в Закарпатті зокрема.

Керівництво ГУ ДФС у Закарпатській області радо зустрічається з податківцями, які особисто доклали надзвичайних зусиль, аби податкова, а тепер вже фіскальна служба, була здатна виконувати поставлені державою завдання та гідно служити суспільству.

Присутній цьогоріч на заході заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області Юрій Сакалош подякував ветеранам, які стояли біля витоків податкової служби в краї, створювали її, передавали свій досвід молоді та працювали так, щоб податкове відомство заслужило повагу і довіру платників податків, перетворилось на сервісну службу – тонкий і досконалий інструмент наповнення казни нашого краю.

Під час зустрічі ветерани обмінювались враженнями та згадували молоді роки: коли вперше прийшли на роботу в податкову службу та як створювали 13 років тому Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів ДПСУ».

