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Зустріч ветеранів податкової служби Закарпаття – нагода згадати минуле
|Суспільство | 04-07-2019, 18:26
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|В Ужгороді відбулась зустріч ветеранів податкової служби України в Закарпатській області
В Ужгороді відбулась зустріч ветеранів податкової служби України в Закарпатській області, які не одне десятиліття пропрацювали в податкових органах області та своєю сумлінною працею заклали фундамент ефективної роботи служби.
Формат зустрічей прижився і відбувається щорічно, адже це нагода знову побачитись, згадати колишні часи становлення служби та колег, а також подискутувати над сучасністю та прогнозованим майбутнім податкових органів, як в Україні загалом, так і в Закарпатті зокрема.
Керівництво ГУ ДФС у Закарпатській області радо зустрічається з податківцями, які особисто доклали надзвичайних зусиль, аби податкова, а тепер вже фіскальна служба, була здатна виконувати поставлені державою завдання та гідно служити суспільству.
Присутній цьогоріч на заході заступник начальника ГУ ДФС у Закарпатській області Юрій Сакалош подякував ветеранам, які стояли біля витоків податкової служби в краї, створювали її, передавали свій досвід молоді та працювали так, щоб податкове відомство заслужило повагу і довіру платників податків, перетворилось на сервісну службу – тонкий і досконалий інструмент наповнення казни нашого краю.
Під час зустрічі ветерани обмінювались враженнями та згадували молоді роки: коли вперше прийшли на роботу в податкову службу та як створювали 13 років тому Місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів ДПСУ».
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