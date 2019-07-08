Колегія Львівського ОУЛМГ: комунікація лісівників із суспільством Суспільство | 04-07-2019, 12:47 0 187 Під головуванням начальника управління Анатолія Дейнеки відбулося засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.





Під головуванням начальника управління Анатолія Дейнеки відбулося засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Розглянуто питання про стан бухгалтерського обліку та звітності, які координуються Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та щодо стану організації роботи взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Львівського ОУЛМГ.

З першого питання порядку денного колегію поінформувала начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Крюченкова Н.В. Відповідно до наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 03.07.2019р. №414 керівникам держаних лісогосподарських підприємств наголошено про необхідність забезпечення повноти бухгалтерського обліку, надання своєчасної та достовірної інформації про активи, зобов’язання та результати діяльності підприємств. Звернуто увагу на забезпеченні вимог Держлісагентства щодо виконання галузевих нормативних документів стосовно ведення первинних документів бухгалтерського обліку. З цією метою підприємства мають забезпечити проведення семінарів-навчань своїх працівників.

У виступі головний спеціаліст відділу лісового господарства Шаваринська Х.В. розповіла про основні напрацювання Львівського ОУЛМГ із забезпечення відкритості і прозорості в діяльності обласного управління та державних лісогосподарських підприємств, забезпечення доступу до інформації про ведення лісового господарства, а також залучення громадськості до прийняття важливих управлінських рішень щодо лісів, а саме:

впровадження Механізмів громадського контролю в лісах Львівщини, з 2015 року;

постійне оновлення та вдосконалення роботи веб-сайту Львівського ОУЛМГ та лісогосподарських підприємств;

функціонування офіційних сторінок в соціальній мережі Фейсбук Львівського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств;

діяльність мережі еколого-просвітницьких центрів та об'єктів для відпочинку та просвіти населення;

робота зі шкільною молоддю та шкільними лісництвами, проведення конкурсів на краще шкільне лісництво, творчих конкурсів для школярів за тематикою «Людина та ліс»;

практикування проведення виїзних семінарів, прес-турів, посадки лісів та інших лісівничих заходів з залученням представників влади, громадськості, журналістів. шкільної молоді;

співпраця з проектом ГО «Друзі лісу.Львівщина». Випуск спільного буклету «Правда про ліс», інформаційне наповнення новинами веб-сайту «Друзі лісу» та групи «Друзі лісу.Львівщина» у мережі Фейсбук».



Варто зазначити, що значну частину місць для відпочинку населення створюють лісівники. Так, в лісах підприємств Львівського ОУЛМГ функціонує 35 лісівничо-пізнавальних стежок та маршрутів; 5 рекреаційних зон, 2 туристичні притулки, рекреаційний пункт «Колодка» та лісівничо- інформаційний пункт для туристів у НПП «Сколівські Бескиди» та 19 рекреаційних пунктів вздовж автодоріг загальнодержавного значення. Для підвищення рівня еколого-лісівничого виховання населення, роз’яснення та популяризації лісогосподарської діяльності в області функціонують: Музей лісу при ДП «Рава-Руське лісове господарство» та 5 лісівничих еколого-просвітницьких центрів. Щороку Лісівничий еколого-просвітницький центр Львівського лісгоспу відвідує близько 1500 осіб. Ще 4 еколого-просвітницькі центри функціонують в Бутивлянському, Крушелиницькому, Майданському та Підгородцівському лісництвах на базі НПП "Сколівські Бескиди». У 2018 році у Нацпарку проведено 158 організованих екскурсій для 92 для шкільних груп, за I квартал 2019 р. – 18 організованих екскурсій для 69 шкільних груп.

Голова комісії зі зв’язків з громадськістю Громадської ради при Львівському ОУЛМГ, головний редактор газети «Деревообробник» Масюк В.В. у своєму виступі розповів про співпрацю Львівського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств з Громадською ініціативою "Друзі лісу Львівщина". Обговорено питання продовження робіт з розробки медіа-контенту про діяльність лісівників Львівщини та підготовку до нових випусків серії буклетів «Правда про ліс!».

Начальник управління Анатолій Дейнека акцентував увагу керівників підприємств щодо налагодження ефективної взаємодії лісівників з громадськістю та інформування громадськості про роботу лісівників Львівщини.

На колегії презентовано ідею створення нового Проекту - «Ліс у Смартфоні», а саме електронної онлайн-карти лісів державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ, яка б містила всю необхідну інформацію про стан та проведення лісогосподарських заходів на кожній ділянці та іншою цікавою для користувачів інформацію про ліси області.



