Туристичні та рейсові автобуси на Закарпатській митниці: коли і як слід їхати до ЄС Суспільство | 04-07-2019, 12:44 0 127 Фахівці Закарпатської митниці ДФС інформують громадян та подорожуючих закордон про збільшення пасажиропотоку та транспорту до країн ЄС на митних пунктах пропуску в зоні діяльності митниці впродовж останніх місяців.



Фахівці Закарпатської митниці ДФС інформують громадян та подорожуючих закордон про збільшення пасажиропотоку та транспорту до країн ЄС на митних пунктах пропуску в зоні діяльності митниці впродовж останніх місяців. Це зумовлено як збільшенням автобусних рейсів, так і туристичним сезоном, який особливо популярний влітку, під час відпусток.

Зокрема, лише протягом червня 2019 року через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в напрямку виїзд з України оформлено 63 166 громадян, 11 291 легкових автомобілів, 1 122 пасажирських автобусів, що мають понад 10 пасажирських місць.

Слід відмітити, що у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецке» відбувається реконструкція, як з української так і на словацькій стороні. На словацькій стороні на час проведення реконструкції розроблена тимчасова технологічна схема руху: автобуси, з пасажиромісткістю понад 20 місць, проходять оформлення через бокс поглибленого огляду для вантажного транспорту, що в свою чергу потребує більше часу для огляду та оформлення одного автобуса.

У відомстві звертають увагу, що процедура митного огляду, зокрема, великих пасажирських автобусів, потребує дотримання вимог встановлених митним законодавством, що може впливати на розклад прибуття громадян до країн ЄС, які мають квитки на інші види транспорту. Тож, митники радять громадянам правильно планувати свій час для подорожі через митний кордон України, врахувавши проходження митного контролю, а також обирати найбільш вигідний для цього рейс автобусу та митний пункт пропуску. Сплануйте все заздалегідь, і ваша подорож за кордон буде легкою і швидкою, – наголошують на Закарпатській митниці.

