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На острові біля Сицилії – виверження вулкана: загинув турист, відбулась евакуація
|Суспільство | 04-07-2019, 09:23
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На італійському острові Стромболі в Тірренському морі у середу почалося сильне виверження вулкана – одна людина загинула.
На італійському острові Стромболі в Тірренському морі у середу почалося сильне виверження вулкана – одна людина загинула. Загиблим виявився 35-річний турист з Сицилії, якого убило каменем. Він був біля жерла вулкана, коли почалося виверження. Декілька інших людей постраждали. Бразильського друга загиблого туриста знайшли зі зневодненням та у шоковому стані.
До острова спрямували військовий корабель для участі у можливій рятувальній операції. З самого острова евакуювали 70 людей – місцевих жителів та туристів.Деякі туристи, побачивши, як вулкан викидає попіл та почувши звуки виверження, від страху кидалися в море. Острів є популярним місцем відпочинку для заможних людей.
Вивержена лава спричинила пожежу, на острів скерували вогнеборців та пожежний вертоліт.
Вулкан на Стромболі є одним з найактивніших на планеті і з 1932 року перебуває у регулярному стані вивержень.
Стромболі відомий як "Маяк Середземного моря", на ньому проживають близько 500 осіб.
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