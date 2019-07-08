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Уряд Польщі підтримав рішення, яке відкривало шлях до повернення росіян у ПАРЄ - ЗМІ
|Суспільство | 04-07-2019, 09:18
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|17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ.
17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ.
Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію Onet підтвердили у МЗС Польщі.
Проти декларації, яка відкривала шлях до відновлення права голосу росіян, були Україна, Литва і Грузія, а ось польський уряд був "за". Заяву глав МЗС країн Ради Європи під час засідання в Гельсінкі підтримав глава польської делегації Яцек Чапутович.
У декларації йшлося, що всі держави-члени повинні мати право на рівних умовах брати участь у Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, двох статутних органах Ради Європи.
Факт, що уряд Польщі затвердив текст декларації, офіційно підтверджений Міністерством закордонних справ Польщі.
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