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Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог
|Суспільство | 04-07-2019, 07:01
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|Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.
Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.
Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає російське агентство ТАСС.
"[Конструктивний діалог з Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.
Він також звинуватив українську владу в ігноруванні Мінських угод.
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