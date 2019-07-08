Путін розповів, чого чекає від Зеленського, щоб почати діалог Суспільство | 04-07-2019, 07:01 0 157 Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.



Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб президент України Володимир Зеленський вів прямі переговори з представниками російської окупаційної влади на Донбасі і не називав їх сепаратистами.



Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, передає російське агентство ТАСС.



"[Конструктивний діалог з Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.



Він також звинуватив українську владу в ігноруванні Мінських угод.



