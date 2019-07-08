|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Росії висунули остаточне звинувачення 18 із 24 українських моряків
|Суспільство | 04-07-2019, 06:58
| 0 123
|
|У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам.
У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам.
Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.
"Загалом на сьогодні звинувачення в остаточній редакції висунули 18 військовополоненим українським морякам. У графіку слідчих дій, очікується, що в четвер, п’ятницю і у вівторок наступного тижня звинувачення в остаточній редакції буде висунуте щодо решти 6 військовополонених українських моряків", – повідомив Полозов.
Він додав, що сьогодні слідство висунуло остаточне звинувачення Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, В’ячеславу Зінченку і Юрію Без’язичному.
Слідство ФСБ Росії в Москві розпочало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим у Чорному морі українським військовим морякам за статтею ККР про незаконне перетинання державного кордону Росії.
Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
|08-07-2019, 18:50
| >>>
|З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
|08-07-2019, 18:48
| >>>
|Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
|08-07-2019, 18:46
| >>>
|З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...
|08-07-2019, 17:12
| >>>
|Платникам податків про подання звітності з ЄСВ та його сплати у липні 2019-го...
|08-07-2019, 17:04
| >>>
|До Львова завітав Ніко Амірґулашвілі, котрий пішки йде з Вільнюса до Тбілісі задля будівництва дружніх стосунків між країнами...
|08-07-2019, 17:00
| >>>
|П’ЯТЕРО ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ НЕЗАКОННО ПРОБИРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН...
|08-07-2019, 13:37
| >>>
|