У Росії висунули остаточне звинувачення 18 із 24 українських моряків Суспільство | 04-07-2019, 06:58 0 123 У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам.



У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам.



Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.



"Загалом на сьогодні звинувачення в остаточній редакції висунули 18 військовополоненим українським морякам. У графіку слідчих дій, очікується, що в четвер, п’ятницю і у вівторок наступного тижня звинувачення в остаточній редакції буде висунуте щодо решти 6 військовополонених українських моряків", – повідомив Полозов.



Він додав, що сьогодні слідство висунуло остаточне звинувачення Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, В’ячеславу Зінченку і Юрію Без’язичному.



Слідство ФСБ Росії в Москві розпочало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим у Чорному морі українським військовим морякам за статтею ККР про незаконне перетинання державного кордону Росії.



Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.