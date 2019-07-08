Впродовж першого півріччя 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни близько 7,3 млрд гривень Суспільство | 03-07-2019, 14:29 0 232 Платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України в червні 2019 року 1 205,7 млн. грн. податків та зборів.



Платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України в червні 2019 року 1 205,7 млн. грн. податків та зборів. Порівнюючи з червнем 2018 року це на 121,1 млн. грн., або 11,2 відс. більше.

Бюджетоформуючими податками у доходах до державної казни у травні поточного року були податок на додану вартість (392,4 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях 32,5 відс.), податок на доходи фізичних осіб (284,4 млн. грн., або 23,6 відс. у загальних надходженнях до державного бюджету), рентні платежі (182,5 млн. грн., 15,1 відс. ‒ частка у загальних надходженнях до державного бюджету).

Крім цього, у травні до державного бюджету від Львівщини надійшло 92,5 млн. грн. військового збору та 20,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств.

У січні-червні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків на Львівщині сплачено 7286,7 млн. грн. податків та зборів. Це на 15,3 відс., або на 967,4 млн. грн. більше, ніж за той самий період 2018 року.

У січні-червні 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 6 273,0 млн. грн., що на 1 102,6 млн. грн., або на 21,3 відс. більше, ніж у січні-червні 2018 року.

