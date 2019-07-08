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Трюдо: Канада готова посилити санкції проти Росії
|Суспільство | 03-07-2019, 07:45
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|Уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти РФ через порушення нею міжнародного законодавства та вторгнення до України.
Уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти РФ через порушення нею міжнародного законодавства та вторгнення до України.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Укрінформ".
"На наше переконання, дуже важливо, щоб РФ дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми й надалі твердо стоятимемо із Україною, у тому числі накладаючи санкції на російських посадовців.
Ми завжди робитимемо це, оскільки є друзями України", - підкреслив Трюдо.
Крім цього, він розкритикував рішення Ради Європи повернути РФ повноправне членство в організації.
"Ми були розчаровані поверненням Росії до Ради Європи, усупереч тому, що захоплені в Азові українські моряки не були повернуті", - заявив канадський прем'єр.
"Ми маємо чи не найдовший перелік санкцій проти РФ серед усіх країн світу, але робимо це паралельно із нашими міжнародними союзниками й партнерами, оскільки дуже занепокоєні через дії російського флоту проти України", - додав він.
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