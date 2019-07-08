WADA підозрює 300 спортсменів з РФ у допінгових порушеннях Суспільство | 03-07-2019, 07:13 0 148 Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.



Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.



Про це повідомляє ВВС з посиланням на прес-службу організації.



Зазначається, що WADA перевірила дані з 2262 проб з лабораторії РУСАДА, з них 578 зразків, взятих у 298 спортсменів, стали пріоритетними для розслідування.



Всесвітнє антидопінгове агентство уже надіслало дані про 43 спортсменів міжнародним спортивним федераціям.



"Федерації уже розпочали оцінку з метою виявлення тих випадків, які слід розглядати як порушення антидопінгових правил", - йдеться у повідомленні.