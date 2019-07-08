Зеленський розповів про домовленості з Канадою щодо спрощених поїздок для українців

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 08/07/2019 У Львові розпочався міжнародний турнір з тенісу...>> У Львові відбудеться літня школа для студентів-медиків...>> Синоптики застерігають про пориви вітру та грозу на завтра...>> Ремонт вул. Пластової планують завершити за 4 місяці...>> В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...>> З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...>> Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...>> З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...>> Мільйонним пасажиром аеропорту «Львів» цьогоріч став 3-річний Максим...>> У Львові відкрили новий міський осередок денного перебування для осіб з інвалідністю, віком від 18 до 45 років...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Зеленський розповів про домовленості з Канадою щодо спрощених поїздок для українців

Суспільство | 03-07-2019, 07:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    
Україна і Канада планують найближчим часом підписати угоду про молодіжні обміни

Україна і Канада планують найближчим часом підписати угоду про молодіжні обміни, яка дасть змогу громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні подорожі з метою навчання та працевлаштування на термін до 1 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає прес-служба президента.

"Мені дуже хотілося б, щоб українська молодь могла отримувати тут знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу, ви знаєте, так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ", - сказав Зеленський.

"Канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади.

Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою", - наголосив президент України.

Він додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг та інвестицій, про яке домовилися, створить додаткові можливості для підприємців з IT та інших галузей.
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
08-07-2019, 18:50  >>> 
З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
08-07-2019, 18:48  >>> 
Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
08-07-2019, 18:46  >>> 
З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління...
08-07-2019, 17:12  >>> 
Платникам податків про подання звітності з ЄСВ та його сплати у липні 2019-го...
08-07-2019, 17:04  >>> 
До Львова завітав Ніко Амірґулашвілі, котрий пішки йде з Вільнюса до Тбілісі задля будівництва дружніх стосунків між країнами...
08-07-2019, 17:00  >>> 
П’ЯТЕРО ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ НЕЗАКОННО ПРОБИРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН...
08-07-2019, 13:37  >>> 
   АктуальноАктуально
Гривня зміцнилася вище психологічної позначки...
05-07-2019, 09:39  >>> 
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
   ПолітикаПолітика
Данилюк підтвердив претензії на посаду прем'єр-міністра...
08-07-2019, 07:13  >>> 
ЦВК визначила, на яких округах не відбудуться парламентські вибори...
03-07-2019, 07:02  >>> 
ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо...
03-07-2019, 06:58  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн...
08-07-2019, 18:50  >>> 
З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень...
08-07-2019, 18:48  >>> 
Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам...
08-07-2019, 18:46  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 
Музей народної архітектури і побуту реставрує 8 експонатів...
04-07-2019, 16:19  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:54 У Львові розпочався міжнародний турнір з тенісу
18:53 У Львові відбудеться літня школа для студентів-медиків
18:53 Синоптики застерігають про пориви вітру та грозу на завтра
18:52 Ремонт вул. Пластової планують завершити за 4 місяці
18:50 В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн
18:48 З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень
18:46 Пів року діяльності закарпатських ЦОП – понад 61 тис. адмінпослуг платникам
17:12 З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 446412,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління
17:10 Мільйонним пасажиром аеропорту «Львів» цьогоріч став 3-річний Максим
17:07 У Львові відкрили новий міський осередок денного перебування для осіб з інвалідністю, віком від 18 до 45 років

   Анонси
Цього тижня львів’ян запрошують на NewCarsFest 2019...
08-07-2019, 16:56  >>> 
Кіноманів запрошують послухати музику з фільмів у Львівській філармонії...
08-07-2019, 16:55  >>> 
4-7 липня - Relax Camp чекає на Вас!...
03-07-2019, 16:09  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования