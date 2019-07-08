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Зеленський: РФ не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі
|Суспільство | 03-07-2019, 07:08
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|Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас Росія, за його словами, не демонструє доброї волі для врегулювання цього конфлікту.
Про це він сказав під час зустрічі зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером, передає прес-служба президента.
"Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі.
Свідченням цього є "перезапуск" роботи українських представників у ТКГ, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській", - підкреслив Зеленський.
Він нагадав про те, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне" перемир’я, тривають обстріли, у тому числі й автомобілів медичної допомоги, а також про те, що на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.
Зазначається також, що президент подякував Волкеру "за все, що він особисто і адміністрація президента СШАТрампа роблять для допомоги Україні".
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