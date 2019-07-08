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Волкер: США і Польща домовляються про підтримку реформ в Україні
|Суспільство | 03-07-2019, 06:56
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|Зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні.
Зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні та для її динамічного розвитку.
Про це повідомив у Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
"Польща та США розділяють зацікавленість у сильній, безпечній Україні, інтегрованій у регіоні та в межах трансатлантичної спільноти", - написав дипломат.
Він зазначив, що обговорив із міністром закордонних справ Польщі "способи, як збільшити зусилля на підтримку реформ та створення відкритої України, яка динамічно розвивається".
Зустріч представників США і Польщі пройшла в Торонто, в кулуарах щорічної Конференції підтримки реформ України, де Волкер очолює офіційну делегацію США.
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