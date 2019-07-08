Волкер: США і Польща домовляються про підтримку реформ в Україні Суспільство | 03-07-2019, 06:56 0 102 Зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні.



Зовнішньополітичні відомства Сполучених Штатів і Польщі докладають спільних зусиль для підтримки реформ в Україні та для її динамічного розвитку.



Про це повідомив у Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.



"Польща та США розділяють зацікавленість у сильній, безпечній Україні, інтегрованій у регіоні та в межах трансатлантичної спільноти", - написав дипломат.

Він зазначив, що обговорив із міністром закордонних справ Польщі "способи, як збільшити зусилля на підтримку реформ та створення відкритої України, яка динамічно розвивається".



Зустріч представників США і Польщі пройшла в Торонто, в кулуарах щорічної Конференції підтримки реформ України, де Волкер очолює офіційну делегацію США.