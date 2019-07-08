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У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
|Суспільство | 03-07-2019, 06:54
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Станом на 2 липня остаточні звинувачення пред'явили уже 13 військовополоненим українським морякам.
Станом на 2 липня остаточні звинувачення пред'явили уже 13 військовополоненим українським морякам.
Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.
"Сьогодні (2 липня - ред.) відбулися слідчі дії щодо ще чотирьох військовополонених українських моряків: Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки.
Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - написав він.
Полозов зазначив, що 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших українських моряків.
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