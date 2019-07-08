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Канада виділить 25 млн доларів на підтримку реформ в Україні
|Суспільство | 03-07-2019, 06:51
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|Канадський уряд виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги у реалізації реформ щодо розвитку демократії.
Канадський уряд виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги у реалізації реформ щодо розвитку демократії та уже збільшив підтримку підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
Про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Громадське".
Трюдо розповів, що ці 25 млн Україна отримає упродовж 6 років. Він також додав, що уже була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на Донбасі.
Крім цього, прем'єр-міністр Канади торкнувся теми інвестицій в Україну - він зазначив, що канадські компанії інвестували в український завод боєприпасів.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Канадою.
За його словами, Україна та Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.
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