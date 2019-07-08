Майже 696 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету Суспільство | 02-07-2019, 18:06 0 198 За шість місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 696 млн гривень.



За шість місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 696 млн гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 76 мільйонів гривень. У червні до міської скарбниці надійшло 110 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 508 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 92 млн грн податку на прибуток підприємств, 36 млн грн земельного податку, 39 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -9 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 8 млн гривень.