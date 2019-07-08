Великими платниками перераховано до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість Суспільство | 02-07-2019, 18:05 0 165 За шість місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС спрямували до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість.



За шість місяців 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС спрямували до державного бюджету 2,4 мільярди гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 1,2 мільярди гривень. Зокрема, у червні великими платниками Заходу перераховано 432 млн гривень.

Слід зазначити, що з початку 2019 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 3,5 мільярди гривень податку на додану вартість.

