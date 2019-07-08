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З початку 2019 року великі платники податків сплатили 212 мільйонів гривень військового збору

Суспільство | 02-07-2019, 18:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 164 164    
Протягом шести місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 212 млн гривень військового збору.

Протягом шести місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 212 млн гривень військового збору, що на 61 млн гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у червні цього року надходження військового збору склали 41 млн грн, що на 13 млн грн більше ніж було перераховано у червні 2018 року.
Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
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