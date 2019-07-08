Працівники Львівської митниці вилучили наркотичні засоби Суспільство | 02-07-2019, 14:16 0 140 Понад 370 таблеток трамадолу намагались перевезти з Республіки Польщі до України.



Понад 370 таблеток трамадолу намагались перевезти з Республіки Польщі до України.

Учора, 01.07.2019 року, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» під час митного контролю мікроавтобуса працівники Львівської митниці ДФС виявили факт незаконного переміщення лікарських засобів. Їх намагався ввезти до України смугою руху «зелений коридор» 42-річний мешканець Львівщини. Шість упаковок лікарського засобу загальною кількістю 371 таблетка містились у поліетиленовому пакеті, на дні коробки під вживаними речами.

За цим фактом надіслано повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбачене ст. 305 Кримінального кодексу України.



