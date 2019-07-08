Дослідники з 22 країн світу приїдуть до Львова на конференцію зі статистичної фізики Суспільство | 02-07-2019, 14:09 0 278 Львів вкотре підтверджує статус провідного наукового центру зі статистичної фізики не тільки в Україні, а й у світі. Вже п’ята Конференція зі статистичної фізики: сучасні тенденції та застосування продовжує серію міжнародних конференцій зі статистичної фізики в Україні. Цьогоріч вона пройде у Львові 3 — 6 липня. Перші такі конференції організовувалися у Львові за ініціативи академіка І.Р. Юхновського ще в 70-их роках минулого століття. У новітньому форматі ці конференції відродилися 2005 року.



5-а Конференція зі статистичної фізики є ювілейною і присвячується двом подіям: 50-річчю утворення у Львові відділу статистичної теорії конденсованих систем київського Інституту теоретичної фізики АН, з якого згодом організувався Інститут фізики конденсованих систем НАН України, та 110-й річниці від дня народження видатного фізика, математика і механіка Миколи Миколайовича Боголюбова, який свого часу підтримав ідею І.Р. Юхновського щодо утворення у Львові наукового осередку зі статистичної фізики.



У роботі конференції візьмуть участь близько 150 дослідників з 22 країн Європи, Азії та Америки, які працюють у галузі теорії м’якої речовини, квантової статистики, комп’ютерного моделювання та фізики складних систем. Конференція відбуватиметься в приміщенні головного корпусу НУ «Львівська політехніка». Робоча мова — англійська. Детальнішу інформацію щодо конференції та її програми можна знайти на сторінці конференції http://www.icmp.lviv.ua/statphys2019/index.html



Організатором конференції є Інститут фізики конденсованих систем НАН України у партнерстві з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом «Львівська політехніка» та Львівською міською радою. Конференція підтримана Львівською міською радою в рамках програми «Львів науковий».



Супутнім заходом до конференції буде ІІІ Робоча нарада «Системи з конкуруючими електростатичними і короткодіючими взаємодіями» (Львів, 1−2 липня 2019), організована Інститутом фізики конденсованих систем в рамках наукового проекту Програми ЄС «Горизонт 2020», який виконується в Інституті.