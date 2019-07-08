До уваги громадян та суб’єктів ЗЕД! Суспільство | 02-07-2019, 11:29 0 277 03 липня 2019 з 11.00 буде здійснюватися заміна серверного обладнання на митному посту «Тиса» (пункт пропуску «Чоп-Захонь»).



Повідомляємо, що 03 липня 2019 з 11.00 буде здійснюватися заміна серверного обладнання на митному посту «Тиса» (пункт пропуску «Чоп-Захонь»).

Митне оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів у даний період часу здійснюватись не буде.

Орієнтовна тривалість робіт 2-3 години.

З метою уникнення черг, просимо взяти до уваги вказану інформацію.

