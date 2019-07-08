Графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 рік Суспільство | 02-07-2019, 11:26 0 140 Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса.



Містян закликають здавати небезпечні відходи на переробку до Екобуса. Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР просить приносити відпрацьовані лампи і батарейки на утилізацію, а не викидати їх до загальних сміттєвих контейнерів.



Подаємо графік стоянок мобільних пунктів збору відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на липень 2019 року.