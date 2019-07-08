Офіційний курс: гривня знизилася до долара, але зміцнилася до євро Суспільство | 02-07-2019, 10:01 0 146 Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки.



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 1 липня на рівні 26,20 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,74 гривні (на 1 липня - 29,76 гривні).