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Суд залишив під вартою другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика
|Суспільство | 02-07-2019, 09:59
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|Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова
Київський апеляційний суд залишив під вартою другого поліцейського, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому – Івана Приходька.
Як повідомляє прес-служба суду, таке рішення було прийнято 1 липня.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 4 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня.
25 червня Київський апеляційний суд також залишив під вартою до 30 липня працівника поліції, підозрюваного у вбивстві Тлявова, Володимира Петровця.
Приходько й Петровець підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2, 4 ст. 296 ("Хуліганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.
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