Війна на сході: Окупанти здійснили 25 обстрілів і зазнали втрат Суспільство | 02-07-2019, 09:56 0 154 Минулої доби збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню.



Минулої доби збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:



- п’ять разів поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, снайперського вогню та стрілецької зброї;

- тричі біля Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;

- неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;

- три рази в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП та автоматичних гранатометів;

- околиці Лебединське – зі 120 мм міномету;

- неподалік Опитного – з великокаліберного кулемету;

- біля Пісків – з підствольного гранатомету;



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українськх захисників були обстріляні 10 разів:



- поблизу Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм;

- три рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів;

- район населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

- двічі поряд Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- біля населеного пункту Новгородське - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;



В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця загинуло, ще двоє - отримали поранення. Військові підкреслюють, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.



За даними розвідки, 1 липня трьох окупантів знищено та ще п'ятьох поранено.



Від початку поточної доби, 2 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українськиї захисників були обстріляні поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля населеного пункту Новолуганське – з міномету калібру 82 мм.