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В РФ ще одному військовополоненому моряку висунули остаточні звинувачення
|Суспільство | 02-07-2019, 07:03
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|Російська ФСБ висунула військовополоненому українському моряку Денису Гриценку остаточні звинувачення.
Про це адвокат захоплених Росією у полон українських моряків Микола Полозов написав у facebook.
"Під час слідчих дій Денис Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи. Крім того, стосовно Дениса Гриценка було проведено додатковий допит, під час якого він повідомив відомості, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків", - повідомив адвокат.
"Також, під час слідчих дій Денису Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - зазначив Полозов.
Він також повідомив, що полонений українець почувається задовільно і в умовах СІЗО підтримує себе у фізичній формі.
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