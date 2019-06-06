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Грибовицьке сміттєзвалище готують до початку дегазації та комплексної рекультивації
|Суспільство | 05-06-2019, 19:51
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Цього місяця має розпочатися дегазації Грибовицького сміттєзвалища. Це ключова складова першого етапу комплексної рекультивації, який триватиме два роки. Комплексне відновлення полігону стає можливим завдяки міжнародному проекту із ЄБРР. Перший етап рекультивації — технічна рекультивація, передбачає вирівнювання тіла полігону, встановлення систем дегазації та очистки фільтратів. Далі відбуватиметься біологічна рекультивація — це формування родючого шару, висаджені чагарників, кущів, невеликих насадження. На реалізацію всього проекту знадобиться 4−5 років.
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