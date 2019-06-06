Батьки, котрі отримали повідомлення про зарахування дитини в садок, до 16 липня повинні подати документи Суспільство | 05-06-2019, 19:46 0 94 Розпочався процес зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Батьки вже отримали повідомлення про зарахування їхніх дітей до певних дошкільних закладів. Згідно з новими правилами прийому дітей до дошкільних навчальних закладів, управління освіти Львівської міської ради не має жодних можливостей внести зніми у систему та перезарахувати дитину в інший садочок. На цьому наголосила начальниця управління освіти Зоряна Довганик.

«Розпочався процес зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. Батьки вже отримали повідомлення про зарахування їхніх дітей до певних дошкільних закладів. Зараз батькам найважливіше зрозуміти, що коли вони реєстрували дитину до садочка, вони обирали три заклади освіти, відповідно до пріоритетів. Вже відбувся процес зарахування, і діти вже зараховані в один з трьох навчальних закладів, який обрали батьки.



Зараз дуже багато надходить різноманітних звернень від батьків до управління освіти і на Гарячу лінію міста про те, що вони хочуть змінити заклад дошкільної освіти, бо їм не підходить той, який вони обрали. На жаль, зараз у нас немає жодної можливості змінити обраний батьками садок. Якщо вони отримали повідомлення, що дитина зарахована до певного садочку, батьки повинні віднести туди документи і дитина буде зарахована у цей садочок. Якщо батькам зовсім не підходить цей заклад освіти, ми зможемо перевести дитину в інший лише в тому випадку, коли будуть вільні місця в іншому садочку під час навчального року. Зараз ми не маємо жодної можливості внести будь-які зміни. Батьки повинні розуміти чітко, що вони обирали заклади освіти відповідно до пріоритетів. Першим був обраний той, який був для них найважливішим, і інші два, якщо дитина не потрапляє у навчальний заклад за пріоритетом. Батьки самі обрали ті садочки, в яких може виховуватись їхня дитина", — розповіла Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.



Також Зоряна Довганик наголосила, що батьки повинні принести документи в садок до 16 липня включно. Вони пишуть заяву, несуть копію і оригінал свідоцтва про народження. Перед тим, як дитина буде йти в садочок, батьки повинні принести медичну довідку, і дитина починає відвідувати навчальний заклад. Різні дошкільні заклади будуть починати навчальний процес по-різному. Зараз садочки закриваються на оздоровчий період. Одні починають навчання 15 серпня, інші — 20 серпня, щоб діти могли адаптуватись до навчання. Офіційно навчальний рік починається з 1 вересня.