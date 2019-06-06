Виконком прийняв низку рішень у сфері містобудування Суспільство | 05-06-2019, 17:26 0 137

Сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли 8 рішень про погодження детальних планів і затвердження містобудівних умов та обмежень, розгляд 5 питань перенесли.

Так, виконавчим комітетом було прийнято такі рішення:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реставрацію та пристосування гр. гр. Мосейко Л. О. та Гембарою Н. П. під однородинний житловий будинок пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 1368) на вул. Уласа Самчука, 5.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Готельний комплекс «Таурус» офісної будівлі з багаторівневим паркінгом на вул. Героїв УПА, 73.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Швидкий світ» частини нежитлової будівлі під літерою «В-1» — виробничого корпусу № 1 під адміністративно-побутові приміщення на вул. Конюшинній, 4.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни (1) на земельній ділянці, призначеній для продажу на земельних торгах у формі аукціону.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Роксоляни (2) на земельній ділянці, призначеній для продажу на земельних торгах у формі аукціону.



• Про внесення змін до наданих управлінням архітектури департаменту містобудування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію індивідуального житлового будинку на вул. Куликівській, 48 за рахунок прибудови та надбудови від 07.09.2015 № 133.



• Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.08.2018 № 856.



• Про надання дозволу на розроблення детального плану території у районі вул. Каліча Гора, вул. В. Стефаника, вул. П. Чайковського до межі парку «Цитадель» та внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.05.2018 № 543.



Перенесли розгляд таких питань:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реставрацію гр. гр. Глубішем Н. І., Тимчук Х. К., Любицькою О. П. та Шкаран Х. В. нежитлових приміщень першого поверху з відтворенням вхідної брами та дверного прорізу з вул. Лесі Українки у пам’ятці архітектури національного значення XVII-XVIII ст. ст. (охоронний № 324) житловому будинку № 25 на вул. Вірменській з пристосуванням під заклад громадського харчування.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско» (ділянка № 8−9-10).



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Львівській області нежитлових приміщень з розширенням за рахунок надбудови на вул. М. Кривоноса, 4 під приміщення Шевченківського районного суду м. Львова.



• Про погодження детального плану території у районі пл. Ринок.



• Про погодження детального плану території у районі вул. І. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка.