Місто напрацює механізм надання 40 млн грн субвенції для обласної ради за приміщення для Центру Опіки Сиріт Суспільство | 05-06-2019, 17:21 0 81

Сьогодні під час засідання виконавчого комітету міський голова Львова Андрій Садовий доручив департаменту фінансової політики міста пропрацювати механізм надання Львівській обласній раді з бюджету міста субвенції в розмірі 40 млн. грн. за викуп приміщення на вул. Короленка, 7 для Місії «Центр Опіки Сиріт» УГКЦ.

«Сесія обласної ради прийняла рішення передати для міста будівлю на вул. Короленка, щоб там міг діяти Центр Опіки Сиріт. Натомість місто гарантувало 40 млн. грн. субвенції для обласного бюджету. Тому в мене прохання — пропрацюйте це юридично правильно, бо в нас є часові обмеження, коли потрібно ці кошти виплатити», — сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.



Нагадаємо, Львівська міська рада викупить для Місії «Центр Опіки Сиріт» УГКЦ приміщення на вул. Короленка, 7. Там має діяти «Дім Милосердя». Раніше Львівська обласна рада виставила це приміщення на аукціон. Однак місто, підтримуючи позицію численної кількості львів’ян та усіх небайдужих, які підтримували Центр, прийняло рішення викупити це приміщення для потреб Центру. Сума викупу становить 40 млн. грн.



Місто системно протягом довгого часу відстоювало, щоб приміщення на вул. Короленка, 7 було знято Львівською обласною радою з аукціону задля збереженням там роботи з дітьми-сиротами, дітьми з малозабезпечених сімей, дітьми зі шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, сиротинців сімейного типу, будинків дитини. Мерія кілька разів зверталась до ЛОР скасувати рішення щодо виставлення на аукціон будівлі колишньої Львівської середньої загальноосвітньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7, однак безрезультатно. Відтак аж 28 травня під час засідання сесії ЛОР було прийнято рішення, згідно з яким Львів перерахує області 40 млн грн субвенції за приміщення на вул. Короленка, 7.