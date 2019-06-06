Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети Суспільство | 05-06-2019, 17:20 0 110

Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів». Як зауважила директор міського департаменту адміністративних послуг Валентина Бартошик, це передбачає, що зустрічі з мешканцями в мерії відбуватимуться у спеціально обладнаних кабінетах з відеофіксацією.

«Рішення передбачає створення належних умов для роботи з відвідувачами. Ми визначаємо приміщення в будівлі Ратуші для того, щоби можна було проводити такі зустрічі, та зобов’язуємо управління безпеки міста облаштувати відеоспостереження в тих кабінетах, де воно ще не облаштоване, і також даємо рекомендації керівникам виконавчих органів врахувати положення цього рішення, якщо кабінети розташовані за межами самої будівлі для того, щоби ці речі також були враховані. Також зобов’язуємо керівників виконавчих органів посилити контроль за їхніми працівниками, які з тих чи інших причин перебувають за межами службових приміщень.



Ми не обмежуємо, а впорядковуємо, тому що спілкування посадовців з громадянами регулюється чинним законодавством. Тому в цьому випадку, якщо ця зустріч ініціюється посадовцями, є приміщення, де можна це зробити відкрито і прозоро", — пояснила Валентина Бартошик, директор департаменту адміністративних послуг ЛМР.



«Треба унеможливлювати корупцію. Тому цим рішенням ми виключаємо можливість спілкування мешканців у кабінетах чиновників. Є спеціально обладнані кабінети, де є відеонагляд, аудіонагляд, і в цих кабінетах будуть відбуватися зустрічі з мешканцями. Щоб все можна було потім переглянути, в разі чого — надати для правоохоронних органів. Кабінет — це місце для поточної роботи, де проводяться наради, робочі процеси, а прийом людей має відбуватися виключно у спеціально обладнаних кабінетах», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.