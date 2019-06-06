Мерія Львова прийняла рішення, яке врегульовує діяльність вуличних музикантів: рішення в тестовому режимі діє до 15 липня Суспільство | 05-06-2019, 17:15 0 82

Сьогодні, 5 червня, на засіданні виконавчого комітету затвердили Порядок організації вуличних мистецьких виступів на території міста Львова.

«Вуличні мистецькі виступи на території міста Львова — це короткотривалі музичні, танцювальні, театралізовані циркові публічні виступи, які супроводжуються виконанням музичних творів, співом чи відтворенням фонограм та не передбачають встановлення додаткових сценічних конструкцій.



Цей проект рішення покликаний, щоби врегулювати і врахувати інтереси усіх, хто перебуває на території міста Львова: мешканців, які проживають в центрально-історичній частині міста, людей, які працюють, туристів, які приїжджають", — сказала директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.



Вперше територія міста Львова поділена на три ареали

«Для того, щоб врегулювати виступи вуличних музикантів, кожен музикант повинен подати заяву установленого зразка в письмовому вигляді через ЦНАП або електронне звернення через сайт Львівської міської ради, або на цьому етапі розробляється Портал вуличних виступів.



На Порталі вуличних виступів буде розміщена карта, де вуличний музикант буде бачити відповідні локації, години, вільні місця для виступів.



Також буде утворена Комісія з вуличного мистецтва, яка буде розглядати усі заяви. Окрім того, вуличний музикант зобов’язаний зареєструватися на Порталі вуличного мистецтва і завантажити свої аудіо чи відео ролики для того, щоби Комісія з вуличного мистецтва могла оцінити якість вуличної музики. І вже після погодження комісією, музикант має дозвіл виступати на певній локації. На одній локації він має право виступати не більше години і надалі на цій локації між вуличними виступами повинна бути перерва терміном 30 хвилин.



Перший раз, коли звертається музикант за отриманням дозволу, то комісія має право надати дозвіл на наймаксимальніший термін на місяць", — зазначила Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку ЛМР.



Контроль за дотриманням Порядку здійснює Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта». З метою здійснення контролю за виконанням цього Порядку Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта» має право на договірних засадах залучати підприємства, установи і організації усіх форм власності, уповноважені на здійснення замірів рівня шуму, який виникає у результаті здійснення вуличних виступів на території м. Львова.



Для здійснення перевірки дотримання вимог цього Порядку, на підставі розпорядження міського голови утворюється робоча група, до складу якої має входити представник адміністративної комісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради, представник управління культури департаменту розвитку, представник Комісії, представник Львівського комунального підприємства «Муніципальна варта» та працівники спеціалізованих вимірювальних лабораторій, уповноважені оформляти протоколи замірів рівня шуму.



У разі, якщо показники здійснених замірів рівня шуму, спричиненого у результаті здійснення вуличних виступів, перевищують встановлені законодавством норми, працівники Львівського комунального підприємства «Муніципальна варта» виносять письмове попередження виконавцю вуличного виступу.



У разі повторної фіксації порушення, протокол про адміністративне порушення складають уповноважені особи.



Справи про адміністративні правопорушення, вчинені внаслідок проведення вуличних виступів, розглядає адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради у порядку, встановленому рішенням виконавчого комітету від 02.03.2018 № 228 «Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Львівської міської ради».



«Пропоную дати нашому адміністративно-технічному управлінню можливість купити апарат, яким можна заміряти рівень звуку. Це має бути мобільне обладнання, щоб одразу на місці можна було давати зауваження музикантам, якщо вони перевищують рівень допустимого звуку.



Важливо, щоб це рішення було робоче, а таким воно буде, коли спільнота його акцептовує і дотримується. У Львові можливостей виступати є дуже багато, а всі хочуть йти на пл Ринок. Нам треба якісно реагувати, тоді буде шанс, що це рішення буде дієвим", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.



Відтак, мер дав доручення КП «Адміністративно-технічне управління» купити обладнання для виміру звуку і провести відповідну сертифікацію цього обладнання.



«Було багато зустрічей з різними середовищами. Модель, яка пропонується, є дуже компромісною для мешканців і вуличних музикантів. Вона показує модель вирішення, але це не означає, що завтра можна грати у мікрофон. Ця модель визначає форму. Це рішення напрацьовували спільно різні люди і довго обговорювали, зустрічі були складними. Ми знайшли таке рішення спільно», — додав Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.



Відтак, мер Львова запропонував, щоб рішення діяло в тестовому режимі до 15 липня. «Пропоную, що ми у тестовому режимі попрацюємо 1 місяць, а потім побачимо, як це положення себе показало. Якщо це положення не буде виконуватись, ми його скасуємо і заборонимо будь-яку звукопідсилюючу апаратуру. Всі повинні це знати — якщо хтось порушить, тоді ми заборонимо для усіх. Якщо спільнота за це відповідати не буде — тоді звукопідсилююча апаратура в місті буде заборонена, і ми будемо використовувати усі можливості, щоб це впровадити у життя. Вони усі знають один одного, місто у цьому процесі не треба робити крайніми. Це положення буде працювати до 15 липня і тоді приймемо кінцеве рішення», — додав мер Львова Андрій Садовий.



Порядок розроблено з метою забезпечення прав і законних інтересів мешканців та гостей м. Львова на творчу діяльність, спокійний відпочинок і тишу у місцях їх проживання чи перебування, а також збереження історико-культурного середовища м. Львова, та відповідно до Конституції України.



Нагадаємо, 2 квітня, в URBAN бібліотеці, що на вул. Устияновича, 4, відбулося відкрите обговорення проекту Програми організації вуличних мистецьких виступів у місті Львові. Перед обговоренням була представлена презентація порядку організації вуличних мистецьких виступів на території міста Львова.



З 2018 року у Львові діє Концепція організації вуличних виступів у громадських місцях Львова, яка стала першим кроком до впорядкування вуличного мистецтва.