Цієї неділі 4th Molokiya Lviv Half Marathon збере майже 3 500 учасників

Львів готується до проведення міжнародного львівського півмарафону 4th Molokiya Lviv Half Marathon, який відбудеться вже цієї неділі, 9 червня. Цьогоріч до забігу долучаться близько 3,5 тисяч спортсменів з усієї України та з-за кордону.

4th Molokiya Lviv Half Marathon має найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це — найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи, відтак місто радо підтримує такі події.



«Вже цієї неділі відбудеться півмарафон, який став вже доброю традицією. Його організатори були першопрохідцями у цій справі, які стикалися з першими труднощами через перекриття вулиць, з інформуванням мешканців. Цієї неділі ми очікуємо рекордну кількість учасників — понад 3 тисячі. Унікальність цієї траси полягає в тому, що вона не змінюється протягом років і пролягає центральними вулицями Львова. Вона дає змогу багатьом приїжджим відчути це місто, а це дуже важливо», — сказав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.



«Ми вкотре зустрічаємо півмарафон у Львові. Це грандіозна спортивна подія, яка дає можливість розвивати масовий спорт, залучати до бігу різні категорії людей, аматорів та професіоналів, хтось прийде побігати в своє задоволення, а хтось вдосконалить свої навички. Дуже раді, що компанія Molokiya долучається до таких подій», — додала заступниця начальника управління молоді та спорту ЛМР Ксенія Пилипів.



Організатори події, компанія Run Ukraine, розповіли про зміни в дистанціях: у категорії «Індивідуальні забіги» до дистанції 21,0975 км додано дистанцію Swiss Energy 10 км, фінішери якої отримають медаль; дистанція 5 км була замінена на Rexona Mini Marathon 4.2 км. Також в межах заходу будуть проходити командний забіг 4×21 км та естафета 4×5 км, призери яких отримають грошову винагороду.



«Цього року ми зустрічаємо вже четвертий Molokiya Lviv Half Marathon. Ця подія вже стала для міста традиційною. Наш марафон — це частина бігової ліги натоповіших бігових подій, які сьогодні відбуваються в Україні. За рахунок таких подій ми відновлюємо масовий спорт. Цьогоріч марафон збере майже 3,5 тисячі учасників, а це десь на 700 осіб більше ніж минулого року. Також цього року у нас є потужна безкоштовна дитяча програма та повернулася «десятка».



Наша мета проста — через спорт ми хочемо не лише поєднати України, а й поєднати міста, людей. Участь у таких подіях об’єднує нас, тому запрошую всіх львів’ян долучитись до нас у неділю. Ті, хто не буде бігти, зможе підтримати бігунів та побажати їм вдалого старту", — розповів генеральний менеджер компанії Run Ukraine Дмитро Черніцький.



Фінішери головних дистанцій отримають медалі з оновленим дизайном, який базується на символіці міста. Основним мотивом естафетних медалей є національний орнамент вишиванки. Всі чотири медалі складаються в довгий візерунок, що дозволяє побачити один цілісний малюнок.



Призовий фонд 4th Molokiya Lviv Half Marathon значно збільшиться у порівнянні з минулорічним. У 2019 році він складає 124 000 гривень, що на 62 200 гривень більше за попередній. Переможці головної дистанції отримають 8 000 грн, за друге місце — 6 000 грн, за третє — 4 500 грн, за четверте — 3 500 грн та 2 500 грн за п’яте місце. Якщо атлет встановить рекорд траси, то він додатково матиме ще 5 000 грн. Цього року бігуни зможуть між собою позмагатися за додаткову грошову винагороду у 5 000 грн, якщо подолають головну дистанцію за певний час: чоловіки — за 1:06:00, жінки — за 1:15:00. Збільшаться грошові призові також серед вікових категорій: переможці отримають по 1 200 грн, за друге і третє місця — 800 і 500 грн. відповідно.



Переможці командного забігу за перше місце отримають 6 000 гривень, за друге місце — 4 000 гривень та 2 000 гривень за третє місце. Також грошову винагороду у розмірі 8 000 гривень отримає команда, яка першою здолає естафету.



«Molokiya не вперше з радістю підтримує марафон. Подібні заходи заставляють людей думати про власне здоров’я, а для нас дуже важливо, що люди міркували про те, що вони споживають. Окрім того, це розвиває Львів, показує нас на туристичній карті світу, показує, що ми підтримуємо ідеологію сучасного світу. Саме тому компанія підтримує такі заходи», — сказав голова наглядової ради компанії Molokiya Володимир Глащенков.



Цього року організатори події, компанія Run Ukraine, підписала меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України, саме тому участь у дитячих забігах в межах Run Ukraine Running League 2019 безкоштовна.



Цього року юні спортсмени зможуть обрати дистанції відповідно до своєї вікової категорії: 100 м (для дітей віком до 6 років), 500 м (7−9 років) та 1000 м (9−12 років). Кожен учасник забігу отримає фінішну медаль.



Не обов’язково бути професійним атлетом, щоб подолати одну з дистанцій 4th Molokiya Lviv Half Marathon. 9 червня на старт вийдуть міський голова Львова Андрій Садовий, телеведучий Слава Варда, солістка групи «А.Р.М.І.Я» Світлана Сафронова, телеведучий «Сніданок з 1+1. Вихідний» Олександр Попов, реабілітолог Тетяна Воротіліна, перший львів’яний, який підкорив Еверест, Роман Городечний та інші.



В рамках підготовки до майбутніх стартів було проведено серію безкоштовних тренувань Open Run Days та тестовий забіг Long Training на дистанції 5 км, 10 км та 15 км.



Цього року у організації задіяно 637 волонтерів, 13 карет швидкої допомоги, 14 представників «Червоного Хреста», 22 волонтери «Мальтійської Служби» та 5 екіпажів «Мотодопомоги».

Програма



8 червня 2019 р.:



10.00 — 20.00 — Видача стартових пакетів для учасників.



09 червня 2019 р.:



07.00 — Відкриття «Містечка Змагання», площа Свободи.



07.00 — 15.00 — Робота камер схову;



07.30 — Руханка для дорослих



07.50 — Відкриття стартового коридору 21.0975 км, естафета Under Armour Relay | 3×5 км +1×6.0975 км, Team 4×21.0975 км;



07.50 — Церемонія відкриття Molokiya Lviv Half Marathon 2019;



08.00 — Старт на дистанції 21.0975 км, естафета Under Armour Relay | 3×5 км +1×6.0975 км км, Team 4×21.0975 км



08.20 — Старт на дистанції Rexona Mini Marathon 4.2 км;



09.30 — Нагородження абсолютних переможців на дистанції Rexona Mini Marathon 4.2 км, команда Security Cup;



09.45 — Нагородження абсолютних переможців на дистанції 21.0975 км, естафета Under Armour Relay | 3×5 км +1×6.0975 км, команда 4×21.0975 км, категорія «City Cup»;



11.15 — Swiss Energy Run 10 км;



11.25 — Старт на дистанції Herbalife Family Run 1.6 km;



11.35 — Нагородження вікових категорій на дистанції 21.0975 км, категорія «Найбільший біговий клуб», категорія Найбільша корпоративна команда;



13.15 — Нагородження абсолютних переможців на дистанції Swiss Energy Run 10 км;



12.50 — Старт на дистанції 1000 метрів (дівчата);



13.00 — Старт на дистанції 1000 метрів (хлопці);



13.10 — Старт на дистанції 500 метрів (дівчата);



13.20 — Старт на дистанції 500 метрів (хлопці);



13.30 — Старт на дистанції 100 метрів (загальний старт);



13.35 — Нагородження переможців на дистанціях 1000 м, 500 м



15.00 — Закриття «Містечка Змагань»



*Програма буде доповнюватись



Довідка

4th Molokiya Lviv Half Marathon — третій етап Run Ukraine League 2019 та найбільша бігова подія Західної України. Як завжди, в заході братимуть участь як бігуни-любителі, так і професійні спортсмени. Також, свою участь у півмарафоні підтвердили представники бігової еліти: Олександр Бабарика, Іван Гешко, Порозов Ігор, Вихопень Юрій, Смовженко Олеся, Гудак Марія, Семенович Наталія, Бубняк Ірина та ін.