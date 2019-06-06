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У Львові під потягом загинув чоловік
|Суспільство | 05-06-2019, 17:02
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|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні близько 13.05 год. під мостом на залізничній колії на вул. Княгині Ольги стався наїзд вантажного поїзда на чоловіка. Постраждалий загинув до прибуття бригади швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, невідомий чоловік, віком приблизно 40 років, кинувся під локомотив, що рухався у напрямку Персенківка-Львів. Локомотив належить локомотивному депо «Львів-Захід». Після зіткнення поїзд здійснив аварійну зупинку.
Особу загиблого та обставини події з’ясовують.
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