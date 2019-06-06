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6 червня у Львові синоптики обіцяють грози, подекуди град та шквали
|Суспільство | 05-06-2019, 17:02
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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та місту Львову 6 червня вдень — грози, подекуди град та шквали 15 — 20 м/с. Львівська міська рада закликає усіх бути обережними.
Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
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