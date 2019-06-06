Чотири європейські компанії мають намір консультувати будівництво сміттєпереробного заводу у Львові Суспільство | 05-06-2019, 16:56 0 93

Вчора, 4 червня, завершився термін подачі документів від компаній на конкурс відбору консультанта із надання підтримки в реалізації проекту поводження з відходами у Львові. До участі у конкурсі подали свої документи чотири європейські компанії. Підписання контракту з компанією-переможцем планується до кінця літа.

о участі в конкурсі подалися наступні компанії: «Hidroterra» (Литва), «Egis» (Франція), консорціум з компаній «Enviroplan S.A.» (Греція) та «Проектно-дослідницький інститут «Енергоінжпроект» (Україна), консорціум компаній «Paseco SP Ltd.» (Греція), «Policy and Management Consulting Group» (Грузія) та «Центр екологічного консалтингу та аудиту» (Україна).



«Ми отримали чотири конкурсні пропозиції від провідних компаній, які мають відповідний досвід із такими проектами. Конкурсними умовами визначені критерії, за якими будуть оцінюватися пропозиції, які надійшли, в першу чергу це наявність досвіду реалізації аналогічних проектів та залучення ключових фахівців. Зокрема, компанії-переможцю необхідно буде здійснювати функції технічного нагляду, забезпечувати присутність FIDIC-інженера, допомагати в управлінні проектом, організовувати своєчасну звітність у відповідності до стандартів ЄБРР», — повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.



Контракт буде укладено на весь час будівництва сміттєперебного заводу у Львові та на час здійснення рекультивації. Вартість послуг Консультанта визначено в розмірі 600 000 євро (без ПДВ). Фінансування надається Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA).



Довідка



Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами. За два роки у місті збудують перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже цього року відкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.