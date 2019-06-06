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У Львові внаслідок падіння з висоти 5-го поверху загинула жінка
|Суспільство | 05-06-2019, 13:34
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|В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 5 червня о 03.49 год. у Львові на вул. Яворницького (Залізничний район) з висоти 5-го поверху випала жінка, 1974 року народження.
Жінка загинула до приїзду карети швидкої допомоги.
Обставини події встановлюють.
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