Будівництво в Україні продовжує дорожчати — Держстат Суспільство | 05-06-2019, 08:14 0 119

Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні з січня по квітень 2019 року зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Про це повідомляє Державна служба статистики.



Найдорожчими будівельно-монтажні роботи виявились у сфері будівництва транспортних споруд - їхня вартість зросла на 17,2%. Найменше БМР подоржчали у сфері будівництва інженерних споруд - їхня вартість з січня по квітень 2019 року зросла на 7,6% порівняно з аналогічним торішнім періодом.



Згідно з даними Держстату з січня по квітень 2019 зросла також вартість БМР у сфері житлових будинків - на 12,4% та у сфері нежитлових - на 9,3%. Загалом за перші 4 місяці цього року вартість БМР зросла на 3,5% у порівнянні з груднем 2018-го.



Нагадуємо:



Вартість будівельно-монтажних робіт у 2018 році зросла на 23% у порівнянні з 2017 роком.