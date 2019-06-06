На площі Галицькій облаштують сухий фонтан Суспільство | 04-06-2019, 14:58 0 245



Фонтани Львова відновлюють. На замовлення Галицької районної адміністрації підрядна організація ПП «Патронат» розпочала ремонтні роботи з реконструкції фонтану «Кульбаба». Після завершення робіт на площі з’явиться сухий фонтан з відкритим доступом до води.

«Підрядна організація ПП „Патронат“ вже розпочала підготовчі роботи з реконструкції фонтану на площі Галицькій. Територію обгородили і розпочинатимуть демонтаж існуючого фонтану. Реконструкція триватиме приблизно п’ять місяців, тобто до середини осені. Новий фонтан буде сухим, на зразок фонтану що на пл. Митній. Вартість робіт становить 3,5 млн. грн. Роботи проводяться за кошти міського бюджету Львова», — розповів Віктор Дубиняк, начальник комунального відділу Галицької РА.



Нагадаємо, що минулого року на території Галицького району було відновлено 2 фонтани:



на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР відновлено фонтан: «Криниця з левами», що не працював понад 70 років,

на замовлення Галицької районної адміністрації відновлено фонтан «Водолій», що не працював понад 20 років.



Довідка



У 1880 році на площі Галицькій, де зараз стоїть фонтан «Кульбаба», з’явилась криниця з фонтаном та скульптурою героїні однойменної балади поета Адама Міцкевича — Світезянки (німфа озера Світязь) авторства польського скульптора Тадеуша Блотніцького (1858−1928). Скульптура втрачена після Другої світової війни.



Орієнтовно після 1970 року було встановлено абстрактну композицію «Кульбаба» роботи львівського художника Олега Микити.



