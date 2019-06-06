Відділи ведення реєстру виборців розпочали прийом заяв про тимчасову зміну місця голосування Суспільство | 04-06-2019, 11:56 0 138 Відділи ведення державного реєстру виборців нагадують про початок прийому заяв від громадян щодо тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Заяву про тимчасову зміну місця голосування можна подати до 15 липня 2019 року включно.



При поданні заяви необхідно пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа набула громадянства України нещодавно. При цьому, документів, які підтверджують необхідність зміни місця голосування, до заяви долучати не потрібно.